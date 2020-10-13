تمكنت عناصر الأمن الحضري الرابع بالأمن الولائي بتمنراست، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، عن قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية التعذيب والتي راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 24 سنة، حسبما أفادت اليوم الثلاثاء خلية الاتصال بالأمن الولائي.

وتعود حيثيات القضية إلى استقبال مصلحة الاستعجالات بمستشفى تمنراست لشخص تعرض لحروق متفاوتة الخطورة على مستوى أجزاء من جسده من طرف أحد الأشخاص، لتباشر عناصر الشرطة التحقيق في القضية وتفعيل الجانب الاستعلاماتي، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات لتتمكن عناصر الضبطية القضائية من تحديد هوية ومكان المشتبه فيه.

وبعد إعداد خطة أمنية محكمة ألقي عليه القبض وتحويله إلى مقر الأمن الحضري الرابع لاستكمال الإجراءات القانونية، وقدم الموقوف أمام السلطات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه أمر إيداع، حسب المصدر ذاته.