أعلن متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب لا يزال يدرس العروض المقدمة في مناقصة دولية لشراء القمح اللين أغلقت أمس الإثنين دون الإعلان عن عمليات شراء بعد.

وقال متعاملون إنه من المعتقد أن البائعين يعرضون ما بين 265 إلى 266 دولارا للطن، بينما يسعى الديوان المهني للحبوب إلى دفع ما بين 260 إلى 261 دولارا للطن.

وهذه هي المناقصة الأولى التي تسمح بعروض القمح من روسيا وموردي البحر الأسود الآخرين، ولكن فقط للأصناف عالية البروتين.

وتطلب المناقصة حجما اسميا قدره 50 ألف طن لكن الجزائر غالبا ما تشتري أكثر من الأحجام الاسمية الواردة في مناقصاتها . كما تطلب شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين 01 و15 من نوفمبر وبين 16 و31 من الشهر نفسه. وفي حالة التوريد من أمريكا اللاتينية، يكون الشحن بين 01 و15 من أكتوبر وبين 16 و30 منه.