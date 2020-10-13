قال الدكتور عمر بوعكاز طبيب مختص بمركز الطب الرياضي ببن عكنون أن تطبيق البروتوكول الصحي بالنسبة للأندية أمر صعب نوعا ما لكنه ليس بالمستحيل، وفي اتصال بـ "الخبر" أكد : "كنا واضحين من البداية وطالبنا من الفرق إجراء اختبارات مايعرف بـ "بي .سي.آر" لكن بعض الفرق ونظرا للوضعية المادية التي تعيشها لم تقم بذلك بالرغم من أنهم يصرفون أموالا طائلة لبرمجة معسكرات تحضيرية قبل بداية الموسم بأوروبا."

مضيفا:" القيام باختبارات الكشف عن كوفيد 19 يصاحبه الحجر الصحي الصارم سواء كانت الحالات سلبية أو ايجابية وهذا لضمان سلامة وصحة الجميع ". المتحدث ذاته كشف بأنه ومن أجل تسهيل العملية هناك نوعا من التحاليل الجديدة ستكون متوفرة عن قريب ولا يتعدى سعرها 1800 دج وهو سعر في متناول جميع الأندية مقارنة بالسعرالذي يصل إلى 10 آلاف دينار جزائري "بي .سي.آر".

وفي سياق متصل صرح الدكتور عمر بوعكاز بأن الأمر جديد على أطباء الفرق خصوصا وأننا نعيش هذا الظرف لأول مرة لكن بالصرامة والمراقبة المستمرة نستطيع تجنب انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا. وأردف: هناك طبيب الفاف " يقصد الدكتور جمال الدين دمارجي " وطبيب الرابطة المحترفة لكرة القدم بإمكانهما السهر والحرص على تطبيق البروتكول الصحي بالتعاون مع أطباء الأندية، فمثلا في أوروبا عدد الإصابات جد مرتفع لكن على مستوى الفرق يقومون بمراقبة وفحوصات متكررة على اللاعبين والمدربين ".

وفي سؤال حول التخوف من انطلاق الموسم الكروي على وقع حالات جديدة بفيروس كورونا طالب الدكتور بوعكاز بالمراقبة اللصيقة عند تنقل الأندية بين الولايات وتطبيق البروتوكول على مستوى الفنادق وختم كلامه:" نظرا للأزمة المالية التي تمر بها الفرق هناك من الأندية من تستطيع القيام بالكشوفات وتحاليل كوفيد 19 كما سنجد فرق أخرى ربما لا تستطيع ذلك خصوصا لو كان بشكل دوري، في هذه الحالة تأجيل انطلاق المنافسة الكروية أفضل حل."