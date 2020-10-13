يعتبر سيروم فيتامين سي من أهم العناصر التجميلية التي تفضل معظم النساء استخدامها، وذلك من أجل الحصول على بشرة نقية وصافية وجذابة.

هذا السيروم مفيد جدًا للبشرة، لأنه يساعد على حمايتها من الأضرار الناتجة عن البيئة، ويؤخر من ظهور علامات الشيخوخة عليها. سيروم فيتامين سي هو أفضل أنواع السيروم، حيث أثبت فاعليته بجدارة في علاج جميع المشاكل الجمالية المتعلقة بالبشرة. لذلك، جمعنا لكِ اليوم أربع طرق مختلفة يمكنكِ اعتمادها لتحضير سيروم فيتامين سي الرائع. تابعي معنا عزيزتي هذا المقال وتعرفي عليهم وعلى طريقة تحضيرهم.

ـ سيروم فيتامين سي بالجلسرين

من أشهر الطرق التي يتم استخدامها في صنع سيروم فيتامين سي للبشرة، هو سيروم الجلسرين.

وتعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعًا على الإطلاق، نظرًا لأنها تساعد بشكل كبير على منح البشرة النضارة والتألق الذي تحلم به كل فتاة.

يعرف سيروم فيتامين سي بفوائده الجمالية لتعزيز صحة وجمال البشرة. أهم ما يميزه هو أنه يساعد على مكافحة الشيخوخة، ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة. يمكنكِ تحضيره بالجليسرين في المنزل بطريقة سهلة للغاية.

المكونات كبسولة من فيتامين C ملعقة كبيرة من الماء المقطر ملعقة كبيرة من الجلسرين زجاجة معقمة داكنة اللون طريقة التحضير

1- أحضري كبسولة واحدة من فيتامين

2 ـ أذبيها في ملعقة كبيرة من الماء المقطر

3- أضيفي ملعقة كبيرة من الجلسرين.

4- ضعي المكونات في زجاجة معقمة داكنة اللون، حتى يتأكسد فيتامين C بسهولة.

5 ـ استخدمي السيروم يوميًا بعد غسيل البشرة، حيث يساعد الجلسرين كثيرًا على ترطيب ونعومة البشرة، وحمايتها من الإلتهاب والجفاف.

ـ سيروم فيتامين سي بكريم جليسوليد

هذه الطريقة من الطرق الرائعة التي يمكنكِ الاعتماد عليها في تحضير سيروم فيتامين سي المعالج لجميع مشاكل البشرة، وذلك عن طريق استخدام كريم جليسوليد الأحمر.

يساعد هذا كريم على تفتيح البشرة، وتوحيد لونها، والعمل على إزالة اسمرار الجلد بنسبة كبيرة. هذا إلى جانب دوره في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يمكنكِ استخدام هذا السيروم الرائع بشكل يومي كتونر للبشرة بعد تنظيفها.

المكونات علبة كريم جليسوليد الأحمر كوب من زيت اللوز المر كبسولتان من فيتامين سي كوب من عصير الليمون طريقة التحضير

1 - أحضري علبة كريم جليسوليد الأحمر.

2 ـ أخلطيه جيدًا مع كوب من زيت اللوز المر الذي يساعد على تحسين ملمس البشرة، وحمايتها من البثور السوداء.

3 - ذوبي كبسولتين من فيتامين سي في كوب من عصير الليمون

4ـ أمزجي العصير مع الكريم والزيت جيدا

5ـ أضيفي المكونات في علبة محكمة وضعيها في الثلاجة

6-استخدميها يوميًا لمدة أسبوع.

ـ سيروم فيتامين سي بماء الورد

من الطرق التي يمكنكِ إتباعها أيضاً للحصول على سيروم فيتامين سي بشكل طبيعي، هي عن طريق استخدام ماء الورد المركز، والمعروف بفوائده السحرية على البشرة.

يساعد هذا السيروم على تحفيز البشرة لإنتاج الكولاجين، والذي يقوم بدوره في الحفاظ على مرونة البشرة والحد من ترهلاتها.

فهو يعمل على إخفاء تجاعيد البشرة، والتخلص من الهالات السوداء التي تتكون تحت العينين

سيروم فيتامين سي بماء الورد من أهم الطرق الفعالة التي تقضي على شحوب البشرة، وتمنحها التألق والنضارة.

المكونات ملعقتين كبيرتين من ماء الورد قرص من فيتامين C كبسولة من فيتامين E ملعقتين كبيرتين من زيت الألوفيرا، أو جل صبار طريقة التحضير

1 ـ ضعي ملعقتان كبيرتان من ماء الورد في وعاء صغير

2 ـ امزجي معهم قرص من فيتامين سي.

3 -امزجيهم جيدًا، ثم أضيفي لهما كبسولة من فيتامين E، وملعقتان كبيرتان من جيل الألوفيرا أو جل الصبار

4 - اخلطي المكونات جيدًا وضعيها في قطارة باللون الأسود الداكن، واحفظيها في الثلاجة. يمكنكِ استخدام السيروم الناتج لمدة أسبوعين.

ـ سيروم فيتامين سي بزيت جوز الهند

أما هذا السيروم من فيتامين سي فهو يعمل على تعزيز صحة البشرة، وجمال الوجه بنسبة كبيرة، نظرًا لاحتواء مكوناته على زيت جوز الهند الممتاز، لتنعيم، ترطيب، وتفتيح البشرة.

يساعد سيروم فيتامين سي بجوز الهند على شد ترهلات البشرة بشكل كبير، وابراز نضارتها وحيويتها. هذا فضلًا عن دوره الفعال في علاج مشكلة حب الشباب، التي تتعرض لها الكثير من الفتيات.

بالإضافة إلى علاج مشكلة الهالات، والدوائر السوداء الموجودة حول العين.

عليكِ بإعداد سيروم فيتامين سي بزيت جوز الهند من داخل منزلك بطريقة بسيطة وسهلة. المكونات كبسولة واحدة من فيتامين c كوب من زيت جوز الهند ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح ملعقة من زيت اللوز طريقة التحضير

1ـ اخلطي كبسولة واحدة من فيتامين سي مع كوب من زيت جوز الهند.

2- امزجي الفيتامين مع الزيت جيدًا

3 ـ أضيفي لهما ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح، وملعقة من زيت اللوز

4 ـ اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على سيروم ممتاز للبشرة.

5- ضعي السيروم في زجاجة داكنة اللون. 6- احتفظي بها في الثلاجة، وكل يوم قومي بتطبيق السيروم على بشرتكِ بعد غسلها لمدة أسبوع.