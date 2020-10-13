قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أن الأطراف التي تقول أن الأفالان يجيب فقط بنعم للنظام، نقول لهم أن الحزب هو من بنى الجزائر ومؤسساتها، ولا يمكن أن يكون تيارا مضادا لتكسير البلاد.

واعتبر بعجي، خلال تجمع نشطه اليوم الثلاثاء، بمعسكر في إطار الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور، أن استهداف جبهة التحرير الوطني هو ضرب للتيار الوطني ولمشروع الوطن، وما يجري في الداخل لديه علاقة بالخارج وحدوده.

كما أكد بعجي أن مشروع الدستور يضمن توازنا حقيقيا بين السلطات الثلاثة "التشريعية، التنفيذية والبرلمانية"، من خلال عودة التداول الحقيقي وتجسيد حكومة الأغلبية، فيما ثمن دسترة بيان أول نوفمبر.