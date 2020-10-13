تقدمت أشغال إعادة تهيئة ملعب "20 أوت 1955" بالجزائر العاصمة بنسبة "80 %"، حيث عادت بوتيرة "أسرع" بعدما توقفت من 2013 إلى 2018، حسب ما أكدته السلطات المحلية.

وأشار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية محمد بلوزداد، محمد عمامرة، إلى "تقدم الأشغال بملعب 20 أوت 1955 بنسبة 80 % مع تخصيص مساحات من النفق (المؤدي إلى أرضية الميدان) لتكون متحفا تبرز فيه المعالم التاريخية للملعب عامة و لفريق شباب بلوزداد خاصة".

ويخضع ملعب "20 أوت 1955" بالجزائر العاصمة منذ شهر سبتمبر الماضي إلى عملية إعادة تهيئة لا سيما على مستوى غرف تغيير الملابس، غطاء المدرجات، أرضية الميدان وكذا الإنارة، وذلك استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وتكلف أشغال إعادة التهيئة، الخزينة العمومية، غلافا ماليا يقدر بـ 30 مليار سنتيم (300 مليون دينار جزائري)، استنادا لما كشف عنه سابقا رئيس مصلحة الاستثمارات لدى مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر، حكيم مختاري.

وتعتزم مديرية الشباب والرياضة تنصيب نظام جديد لمراقبة دخول وخروج الجماهير، مع نظام آخر جديد خاص بترقيم المقاعد التي يجلس عليها الأنصار.