افتتح المسرح الروماني بولاية سكيكدة أمام السياح والزوار بعد قرابة 14 سنة من الغلق بسبب أشغال الترميم، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مدير الثقافة بالولاية، عبد العزيز بوجلابة.

وأوضح ذات المسؤول، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم ضبط الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح هذا الصرح الثقافي الهام والمغلق منذ سنة 2006، عقب زيارة قامت بها مؤخرا لجنة من الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية للولاية، وذلك بمعية كل من مديرية الثقافة للولاية والدائرة الأثرية للممتلكات الثقافية بالولاية.

وأكد بأنه "سيتم وضع حواجز حماية على مستوى الأماكن التي يمكنها أن تشكل خطرا على الزوار على اعتبار أن عملية الترميم لم تنته بعد"، مشيرا إلى أن "إعادة فتح المسرح الروماني تخص الزيارات السياحية فقط مع إمكانية إعادة فتحه للنشاطات الثقافية والتظاهرات عند انتهاء كل الأشغال".

وفصل بوجلابة بأن "إعادة تهيئة الركح الأصلي للمسرح ومدرجاته الأصلية التي اكتشفت أثناء عملية الترميم بعد حفريات قام بها مختصون من المركز الوطني للبحث في علم الآثار سنة 2010 والتي كانت مطمورة على عمق حوالي 3 أمتار عن سطح الأرض شكلت إحدى أهم أسباب تأخر الأشغال".

ولفت إلى أن "هذا الاكتشاف أعطى فكرة أوضح عن حجم المسرح الروماني لسكيكدة" مما يدل - حسبه- على أنه "من بين أكبر المسارح الرومانية دون شك في منطقة شمال إفريقيا".

كما تم خلال سنة 2016، تسجيل عملية جديدة تمثلت في أشغال مستعجلة بعد العثور على قناة لمياه الشرب تعبر المسرح الروماني وتعود إلى الحقبة الاستعمارية وتتسرب منها المياه بسبب قدمها، الأمر الذي استوجب تدخل مؤسسة الجزائرية للمياه لتحويل تلك القناة إلى خارج المسرح "، حسب ما ذكر ذات المسؤول، مبرزا أنه "تم فيما بعد الشروع في تدعيم مدرجات المسرح مع إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار ومن ثمة الشروع في إنجاز المنصة".