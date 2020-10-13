تمكن أفراد فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف من تفكيك عصابة تتكون من 3 أشخاص مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مع حجز 2.5 كلغ من الكيف المعالج و40 قرصا من المؤثرات العقلية.

وحسسب مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني، فإنه تم تجسيد هذه العملية المندرجة في إطار كبح جرائم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عقب استغلال معلومات تفيد بقيام شخصين بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية واحتمال لجوئهما إلى إحضار كمية منها قصد ترويجها وسط مدينة سطيف.

وأضاف العملية ، سمحت بتوقيفهما وبحوزتهما كمية أولية من المخدرات تقدر بـ 0.5 كلغ من الكيف المعالج إضافة إلى 40 قرصا من المؤثرات العقلية. وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعهم الحبس.