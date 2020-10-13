أصدرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وثيقة تؤكد حقوق الرياضيين في الكشف عن المنشطات والتي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وتم هذا التصريح بالتشاور مع الآلاف من الرياضيين والشركاء حول العالم وحسب بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم فإن هذا الإعلان الذي تم تطويره من قبل لجنة يستند إلى مدونة ومعايير 2022.

ويهدف إلى تحقيق حقوق الرياضيين في إطار أن تكون مكافحة المنشطات متاحة وسهلة المنال وقابلة للتطبيق عالميا.