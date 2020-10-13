قالت وسائل إعلام تونسية أن هناك خلاف حاصل بين الجزائري إسلام باكير وفريقه النادي الصفاقسي بسبب رفضه نهاية الأسبوع الماضي تسلم أجرته الشهرية مشترطا أن يحصل على كامل مستحقاته المتمثلة في الأجور والمنح التي يدين بها.

موقع " فوت 24 " التونسي أكد أن الخلاف يعود في الأصل إلى عدم تسلم اللاعب السابق لنادي وفاق سطيف منح الموسم الماضي وإلى عدم تلقيه لأربع أجور شهرية مضيفا أن باكير هدد باللجوء إلى الفيفا في حال عدم تسوية وضعيته في الآجال المحددة. ا

لمصدر ذاته أوضح بأن قرار اللاعب أربك إدارة ناديه المتخوفة من تحويل الملف إلى الاتحاد الدولي للعبة واستنجدت بمحضر قانوني قام بتوثيق رفض اللاعب لتسلم أمواله.