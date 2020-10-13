خفضت الجزائر إنتاجها النفطي خلال شهر سبتمبر، بواقع 3 آلاف برميل يوميا، تماشيا مع التوجه العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وإلى جانب الجزائر، خفضت 4 دول أخرى إنتاجها النفطي الشهر الماضي، في مقدمتها الإمارات بـ239 ألف برميل يومياً، وتليها غينيا الاستوائية بـ15 ألف برميل يومياً ونيجريا بـ6 آلاف برميل والغابون بـ4 آلاف برميل، ثم الجزائر بـ3 آلاف برميل يوميا.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة اليوم الثلاثاء، بلغ إنتاج الجزائر في الشهر الماضي 854 ألف برميل يومياً، مقابل 857 ألف برميل يومياً في أوت 2020.

من جهة أخرى، رفعت 6 دول إنتاجها على رأسها ليبيا بـ53 ألف برميل يومياً، وتبعتها العراق بـ46 ألف برميل، ثم السعودية بـ35 ألف برميل، وفنزويلا بـ32 ألف برميل وتتبعها أنغولا بـ27 ألف برميل وإيران 22 ألف برميل، تليها الكويت بـ 7 آلاف برميل يوميا.

وبشكل عام، تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط في الشهر الماضي 47 ألف برميل، ليصل إلى 24.206 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ24.253 مليون برميل يومياً في أوت 2020.