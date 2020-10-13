أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الثلاثاء من تيارت، عن قرب الكشف عن البرتوكول الصحي المعتمد من طرف وزارة الصحة والسكان المتعلق بالدخول المهني المقبل، المقرر في منتصف نوفمبر الداخل.

وقالت هيام بن فريحة في ندوة صحفية على هامش الزيارة أن مصالحها قدمت نموذج برتوكول صحي للحماية من انتشار ﴿ كوفيد 19﴾ لوزارة الصحة التي اعتمدته بعد عرضه على خبراء في المجال، "قدموا لنا توجيهات سنعمل بها لضمان دخول مهني ناجح وآمن بالدرجة الأولى"، مؤكدة أن مؤسسات التكوين شرعت في التحضير لاستقبال الممتهنين والأساتذة، بتعقيم القاعات والورشات وتعليق الملصقات والتكيف مع الوضع الصحي "كيّفنا البرامج والتوقيت وحضور المتربصين وجلوسهم حسب البرتوكول الصحي".

وأكدت الوزيرة أن مشروع البكالوريا المهنية لم يسقط من أجندة وزارة التكوين والتعليم المهنيين وبرنامج الحكومة، بل أن "الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جعلت الوزارة تؤجل عدة مشاريع من بينها مشروع البكالوريا المهنية وهو مشروع مطروح في برنامج الحكومة".

وبرّرت ذلك بغلق مؤسسات ومعاهد التكوين بسبب جائحة كورونا، وأكدت أن مشروع البكالوريا المهنية لن يكون تجربة، "يجب أن يكون مشروعا ناجحا وفق مقاييس علمية وتقنية وبيداغوجية ومنهجية وأرفض أن يكون تجربة".

وأشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين على مراسم توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات خاصة لصناعة المواد البلاستيكية وأخرى لصناعة الأعمدة الكهربائية لصاحبها العربي بوتمرة ووحدة السباكة العمومية لتكوين الممتهنين في مختلف المجالات. وأعطت إشارة انطلاق تكوين الأساتذة في مقاييس المقاولاتية وحماية المستهلك، بالمعهد الوطني للتكوين قادة بلقاسم ووقفت على مشاريع الشباب من خريجي معاهد التكوين في رسكلة المواد البلاستيكية.