أجرى صبيحة اليوم لاعبو المنتخب الوطني وأعضاء الجهاز الفني ظهر اليوم جولة استرخائية لمدة نصف ساعة في شوارع مدينة لاهاي الهولندية وغير بعيد عن مقر اقامتهم.

الفرصة كانت مواتية لزملاء رياض محرز لاكتشاف المدينة والتمتع بالمناظر الطبيعية التي نالت إعجابهم، وبعد العودة إلى الفندق برمج الطاقم الفني حصة فيديو حضرها الجميع وتحت أنظار المدرب جمال بلماضي، الذي ألح على ضرورة الالتزام بالتعليمات وتجسيد العمل التكتيكي خلال ودية اليوم أمام منتخب المكسيك.