أصدرت الوكالة العقارية لمدينة الجزائر بيان توضيحيا بعد تداول صورة مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أشغالا على سطح عمارة بشارع كريم بلقاسم في الجزائر العاصمة.

وحسب بيان الوكالة فإن أشغال البناء التي تقام على سطح العمارة ما هي إلا إعادة بناء سكن شيّد في الحقبة الاستعمارية بعد سقوط سقف الطابق السادس، مضيفة أن هذا الأمر "أجبرنا على بدء الأشغال حفاظا على سلامة الساكنة في هذه العمارة والمارين".

وأضاف البيان أن الأشغال تمت بإشراك كل من مصالح الرقابة التقنية للبناء "CTC" ومصالح البلدية وكل الفاعلين التقنيين وهذا في إطار استعجالي، كما أن هذه البناية فردية وممتلكة بعقد ملكية لمواطن.

وختم بيان الوكالة أن الأشغال سوف تعيد واجهة العمارة إلى حالتها الأصلية التي بنيت عليها.