واصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 174 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 153 إصابة أمس الإثنين و132 إصابة أول أمس الأحد.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد أواخر شهر فيفري الماضي إلى 53399 حالة.

كما كشف نفس المتحدث عن تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1818 وفاة.

فيما يخص عدد حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 37492 بعد تسجيل 110 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.

من جهته يواصل عدد المرضى المتواجدين في العناية المركزة بمستشفيات الوطن ارتفاعه بعدما بلغ اليوم 38 مريضا مقابل 35 مريضا أمس الإثنين و28 مريضا أول أمس الأحد.