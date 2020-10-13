كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
13 أكتوبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 174 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب ما كشفت وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء.

وسجلت 21 ولاية أقل من 9 حالات و22 ولاية لم تسجل أية حالة في حين 5 ولايات سجلت بها أكثر من 10 حالات خلال نفس الفترة.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي: 

 

الجزائر : 6.112          (42)

البليدة : 4.294            (13)

وهران : 4.084           (08)

سطيف : 3.295          (6)

باتنة : 2.024              (15)

بجاية : 1.946           (12)

قسنطينة : 1.704         (05)

عنابة : 1.524             (07)

تيبازة : 1.467            (05)

تيزي وزو : 1.381      (07)

تلمسان : 1.371          (02)

المسيلة : 1.353         (05)

البويرة : 1.339         (04)

بسكرة : 1.323         (00)

ورقلة : 1.310         (00)

جيجل : 1.252         (10)

الجلفة : 1.207        (01)

بومرداس : 1.130     (05)

الوادي : 1.109        (00)

تبسة : 1.011          (06)

تيارت : 952           (00)

المدية : 816           (02)

عين الدفلى : 777       (00)

مستغانم : 776       (03)

أم البواقي : 742       (00)

الأغواط : 699         (01)

عين تموشنت : 697       (03)

سكيكدة : 696          (00)

أدرار : 656           (01)

خنشلة : 609           (02)

قالمة : 543           (01)

سوق أهراس : 461     (03)

ميلة : 446           (05)

غرداية : 439         (00)

تيسمسيلت : 432      (00)

سيدي بلعباس : 423     (00)

برج بوعريريج : 422    (00)

بشار : 348        (00)

مـعـسـكـر : 334     (00)

الطارف : 328       (00)

نعامة : 264         (00)

الشلف : 240       (00)

البيض : 232       (00)

غليزان : 215      (00)

تندوف : 205       (00)

تمنراست : 202     (00)

إليزي : 137    (00)

سعيدة : 72      (00)

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كورونا

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