تم تسجيل 174 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب ما كشفت وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء.

وسجلت 21 ولاية أقل من 9 حالات و22 ولاية لم تسجل أية حالة في حين 5 ولايات سجلت بها أكثر من 10 حالات خلال نفس الفترة.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي:

الجزائر : 6.112 (42)

البليدة : 4.294 (13)

وهران : 4.084 (08)

سطيف : 3.295 (6)

باتنة : 2.024 (15)

بجاية : 1.946 (12)

قسنطينة : 1.704 (05)

عنابة : 1.524 (07)

تيبازة : 1.467 (05)

تيزي وزو : 1.381 (07)

تلمسان : 1.371 (02)

المسيلة : 1.353 (05)

البويرة : 1.339 (04)

بسكرة : 1.323 (00)

ورقلة : 1.310 (00)

جيجل : 1.252 (10)

الجلفة : 1.207 (01)

بومرداس : 1.130 (05)

الوادي : 1.109 (00)

تبسة : 1.011 (06)

تيارت : 952 (00)

المدية : 816 (02)

عين الدفلى : 777 (00)

مستغانم : 776 (03)

أم البواقي : 742 (00)

الأغواط : 699 (01)

عين تموشنت : 697 (03)

سكيكدة : 696 (00)

أدرار : 656 (01)

خنشلة : 609 (02)

قالمة : 543 (01)

سوق أهراس : 461 (03)

ميلة : 446 (05)

غرداية : 439 (00)

تيسمسيلت : 432 (00)

سيدي بلعباس : 423 (00)

برج بوعريريج : 422 (00)

بشار : 348 (00)

مـعـسـكـر : 334 (00)

الطارف : 328 (00)

نعامة : 264 (00)

الشلف : 240 (00)

البيض : 232 (00)

غليزان : 215 (00)

تندوف : 205 (00)

تمنراست : 202 (00)

إليزي : 137 (00)

سعيدة : 72 (00)