كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 174 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب ما كشفت وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء.
وسجلت 21 ولاية أقل من 9 حالات و22 ولاية لم تسجل أية حالة في حين 5 ولايات سجلت بها أكثر من 10 حالات خلال نفس الفترة.
وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي:
الجزائر : 6.112 (42)
البليدة : 4.294 (13)
وهران : 4.084 (08)
سطيف : 3.295 (6)
باتنة : 2.024 (15)
بجاية : 1.946 (12)
قسنطينة : 1.704 (05)
عنابة : 1.524 (07)
تيبازة : 1.467 (05)
تيزي وزو : 1.381 (07)
تلمسان : 1.371 (02)
المسيلة : 1.353 (05)
البويرة : 1.339 (04)
بسكرة : 1.323 (00)
ورقلة : 1.310 (00)
جيجل : 1.252 (10)
الجلفة : 1.207 (01)
بومرداس : 1.130 (05)
الوادي : 1.109 (00)
تبسة : 1.011 (06)
تيارت : 952 (00)
المدية : 816 (02)
عين الدفلى : 777 (00)
مستغانم : 776 (03)
أم البواقي : 742 (00)
الأغواط : 699 (01)
عين تموشنت : 697 (03)
سكيكدة : 696 (00)
أدرار : 656 (01)
خنشلة : 609 (02)
قالمة : 543 (01)
سوق أهراس : 461 (03)
ميلة : 446 (05)
غرداية : 439 (00)
تيسمسيلت : 432 (00)
سيدي بلعباس : 423 (00)
برج بوعريريج : 422 (00)
بشار : 348 (00)
مـعـسـكـر : 334 (00)
الطارف : 328 (00)
نعامة : 264 (00)
الشلف : 240 (00)
البيض : 232 (00)
غليزان : 215 (00)
تندوف : 205 (00)
تمنراست : 202 (00)
إليزي : 137 (00)
سعيدة : 72 (00)