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إلغاء المباراة الودية بين مالي و إيران بسبب كورونا

رياضة
13 أكتوبر 2020 () -
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تقرر إلغاء المباراة الودية بين المنتخبين المالي و الإيراني لكرة القدم، والتي كان من المزمع إقامتها اليوم الثلاثاء في مدينة أنطاليا التركية، بعد الكشف عن وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل صفوف "نسور مالي".

وكشف الاتحاد المالي للعبة عن قرار إلغاء المباراة الودية في بيان له أكد من خلاله أنه تم اتخاذه بالاتفاق مع الاتحاد الإيراني وحكم اللقاء.

وكان الفريقان سيخوضان المواجهة الودية بعد انتصارهما في آخر مباراتين لهما، بتفوق إيران على أوزبكستان 2-1 وديا وكذلك مالي على غانا 3-0 وديا في أنطاليا.

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كلمات دلالية:
كورونا

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