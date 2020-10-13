قالت خلية الاتصال لأمن ولاية ڨالمة، اليوم الثلاثاء، أن مصالحها للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعاصمة الولاية، تمكنت من حجز سلاح ناري (بندقية صيد) دون رخصة، وسكين من نوع "اوكابي" من داخل سيارة سياحية، على مستوى الحاجز الأمني الثابت للطريق الوطني رقم 20 في جزئه الرابط بين قالمة وقسنطينة.

وأوضح بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية قالمة، بأنّ بندقية الصيد والسلاح الأبيض اللذين كان مخبّأين بإحكام داخل المركبة، حجزا من شخصين كانا على متن مركبة، يبلغان 21 سنة و34سنة.

ومكنت العملية خلال مواصلة التحقيق مع الشخصين الموقوفين، وتفتيش منزل أحدهما، تمكنت مصالح الفرقة من حجز54 خرطوشة عيار 12، بين معبّأة وفارغة، سترة طويلة واقية من المطر خاصة بالجيش الوطني الشعبي، وسيفين تقليديي الصنع.

وأسفرت عملية التحقيق، مثلما أوردت مصادرنا، عن توقيف شخصين آخرين يبلغان بين 57سنة و75سنة مقيمين بقالمة. وقد كوّن ضد الموقوفين ملفّ عن فعل "حيازة سلاح ناري (بندقية صيد) من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حيازة ذخيرة حية ولباس عسكري رسمي بطريقة غير شرعية مع حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي".

وقد قدّم المشتبه فيهم أربعتهم أمام الجهات القضائية بقالمة، التي أصدرت في حق مشتبه فيه واحد أمرا بالإيداع، فيما أمرت بوضع ثلاثة مشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية.