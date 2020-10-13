التمست نيابة محكمة البويرة اليوم تسليط حكم ثلاثة سنوات سجنا نافذة ومائة ألف دينار في حق الموقوفين التسعة في أحداث مشدالة الأخيرة.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن الجلسة حضرها عدد معتبر من المحامين من أجل تبرئة الموقوفين من التهم التي نسبت لهم، وهذا على خلفية الأحداث التي عاشتها بلدية مشدالة بشرق مقر ولاية البويرة على مدار الأسبوع الماضي. أين تم توقيف تسعة أشخاص أودع خمسة منهم الحبس المؤقت في حين تلقى الآخرون استدعاءات مباشرة، بعد المثول الفوري.

وبعد تحديد تاريخ الجلسة لنهار اليوم استمع قاضي الجلسة بقسم الجنح للأطراف وهيئة الدفاع، أين تقرر المداولة في الملف لجلسة 20 من الشهر الحالي بعد أن طلبت النيابة تسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها مائة ألف دينار جزائري.