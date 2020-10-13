لقي شخص حتفه في حادث مرور بمدينة تبسة وكانت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين قد تدخلت مساء اليوم الثلاثاء لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالقرب من محطة الوقود بلاروكاد بتبسة، بعد ان صدم سائق سيارة شاب كان على متن دراجة هوائية ليسفر الحادث عن وفاة الشاب والبالغ من العمر حوالي 18 سنة في عين المكان (سائق الدراجة الهوائية) وقد حولت الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.