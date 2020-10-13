أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2020 بلغت 55.30 في المائة.

وجاء في بيان الوزارة أن نسبة النجاح حسب الشعب جاءت على النحو التالي: شعبة علوم تجريبية 56.97 في المائة، شعبة آداب وفلسفة 52.60 في المائة، شعبة رياضيات 80.22 في المائة، شعبة لغات أجنبية 67.78 في المائة، شعبة تسيير واقتصاد 38.09 في المائة، شعبة تقني رياضي 58.48 في المائة.

كما أعلنت الوزارة أن إعلان النتائج سيكون غدا الأربعاء ابتداء من الساعة الثلاثة زوالا على مستوى المؤسسات التعليمية وعلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

كما يمكن الاطلاع على النتائج –حسب نفس البيان- عبر فضاء الأولياء بالنسبة للمتمدرسين والقناة السابعة (المعرفة)، وعن طريق الرسائل القصيرة في الهواتف النقالة مجانا للمتعامين الثلاث بتشكيل الرمز *567# .