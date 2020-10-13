لقيت عجوز في الـ76 من العمر مصرعها في حادث سير خطير،وسط ببلدية مجاز عمار غربي قالمة، بعدما دهسها صاحب شاحنة من نوع "مرسيدس"وسط المدينة ، صباح اليوم الثلاثاء .

وأعلنت خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بقالمة ،عن تدخل أعوانها للوحدة الثانوية بحمام دباغ في الحادث ، حيث قدمت للضحية"ح.م" الإسعافات الأولية ، بعين المكان ، ثم نقلتها على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بدائرة حمام دباغ ، الذي وصلته جثة هامدة ، بعد تأثرها بالإصابات البليغة المتعددة التي تعرّضت لها. وقد فتحت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية مجازر تحقيقا في الحادث المروري المأسوي .