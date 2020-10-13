قالت شركة "جونسون آند جونسون" يوم الاثنين إنها علقت بصفة مؤقتة تجاربها السريرية للقاح كوفيد-19 بعد إصابة أحد المتطوعين في الدراسة بمرض لا تفسير له، مما أدى إلى تعطل أحد أكبر الجهود المبذولة لاحتواء الوباء العالمي.



وقالت الشركة في بيان إن مرض المتطوع يخضع لمراجعة وتقييم لجنة مستقلة لمراقبة البيانات والسلامة، فضلا عن أطباء الشركة وأطباء السلامة.



وأضافت جونسون آند جونسون، التي تعلن صباح يوم الثلاثاء النتائج المالية الفصلية، إن مثل هذا التعليق المؤقت يعد أمرا طبيعيا في حالة التجارب الكبرى، التي يمكن أن تشمل عشرات الآلاف من الأشخاص، وقالت إن "تعليق الدراسة"، من حيث إعطاء جرعات اللقاح المتوقع، يختلف عن "التوقف التنظيمي" الذي تطلبه السلطات الصحية.



وتأتي خطوة جونسون آند جونسون بعد إجراء مماثل اتخذته شركة "أسترازينيكا" في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي سبق أن علقت تجارب مراحل متأخرة من لقاحها التجريبي لفيروس كورونا، تطوره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بسبب مرض لا يمكن تفسيره لأحد المتطوعين في الدراسة البريطانية.