تعادل المنتخب الجزائري مع نظيره المكسيكي بنتيجة 2-2 في المواحهة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم (الثلاثاء) بمدينة لاهاي الهولندية.



وسجل للمنتخب الوطني الجزائري لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر والجناح رياض محرز.



الشوط الأول من المباراة كان قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي (1/1)، بعدما كان اسماعيل بن ناصر قد رد بسرعة على هدف المكسيك الأول الذي سجله لاعب بورتو جيسوس كورونا.





وعرفت المواجهة طرد الحكم الهولندي لمتوسط ميدان الخضر عدلان قديورة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال55.





