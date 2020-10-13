توفى اليوم الدبلوماسي السابق وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد القادر حجار عن عمر يناهز 83 سنة، من مواليد سنة 1937 بولاية تيارت.



الفقيد تقلد العديد من المهام الديبلوماسية، حيث عين كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية في ليبيا 1986-1989.



وتم تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية في سوريا 1989-1992، وكذا سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية في إيران 2000-2004.



كما شغل سفيرا فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية في مصر والمندوب الدائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية 2004-2012، ثم سفيرا فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية في تونس2012-2019.



ومنحته الرئاسة التونسية الصنف الأوّل من وسام الجمهورية تقديرا لما قام به من عمل دعما لأواصر الصداقة والتعاون بين تونس والجزائر.



