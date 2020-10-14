يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021، إلغاء أحكام المادة 84 من قانون المالية 2020 الخاصة بالرسم السنوي بضريبة البيئة المطبق على السيارات والآليات المتحركة، المستحق عند اكتئاب عقد التأمين والمقدر بـ 3000 دج .



وجاء في عرض أسباب الغاء هذه المادة ، أن هذا الرسم خلف أثار سلبية على نشاط التأمين وقد أظهرت الدراسات المنجزة في هذا السياق، انخفاض في رقم أعمال شركات التامين يقدر ب 3,76 مليار دج خلال السداسي الأول لسنة 2020 مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2019 ، في المقابل ، بینت المقارنة أن رقم أعمال هذه الشركات المحقق خلال السداسي الأول لسنة 2019 و السداسي الأول لسنة 2016 أخذ منحى تصاعدي يقدر ب 1.76 مليار دج ،حسب احصائيات المجلس الوطني للتأمينات .



وحسب نص المادة 78 فإن هذا الانخفاض کمؤشر مهم يبين أن تطبيق هذا الرسم السنوي قد لا يلحق الضبرر بنشاط هذه الشركات فحسب، بل بتسبب في توقف نشاط بعضها، كون بعض المؤمنين أقدموا إراديا على تقليص مدى التغطية المكتتبة من خلال تخفيض الضمانات الأقل تكلفة.