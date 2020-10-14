توفي الفنان المصري، محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن ابن الراحل عمرو محمود ياسين، وفاة والده ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "توفي إلي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء". محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

والفنان المصري الراحل له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة. وتميز بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.