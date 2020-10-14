أفادت تقييمات أولية من متعاملين أوروبيين، الثلاثاء، بأن الديوان المهني الجزائري للحبوب بدأ في شراء القمح اللين في مناقصة عالمية طرحها.

وقال المتعاملون إن الكميات غير واضحة لكن سعر بعض الدفعات بلغ 263.50 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن.

ومن المحتمل أن الكمية الأولى ستأتي من دول الاتحاد الأوروبي على بحر البلطيق ومازالت المفاوضات جارية وقد تشتري الجزائر المزيد.

وتلك المناقصة هي الأولى من مشتري الحبوب الجزائري التي يسمح فيها بعروض قمح من روسيا وموردين آخرين على البحر الأسود، لكن للأصناف عالية البروتين فحسب.