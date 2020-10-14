طمأن وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، سكان قرية آيت رغان بتيزي وزو بخصوص التكفل بمشكل التأخر المسجل في الربط بالغاز وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية للولاية، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وجاء في البيان "نظرا لتأخر ربط حوالي ستين منزلا بالغاز في قرية آيت رغان ببلدية أقني قغران بولاية تيزي وزو، تم استقبال وفد ممثل للجنة القرية من قبل وسيط الجمهورية، كريم يونس، ووزير الطاقة، عبد المجيد عطار". وعلى الرغم من تشغيل التوزيع العمومي للغاز للقرية عام 2019، إلا أنه تم تسجيل تأخر بسبب استنفاد الظرف المالي المخصص لهذه العملية، حسب ذات المصدر.

وأعرب الممثلون عن أمل سكان القرية في الاستفادة من الطاقة خلال فصل الشتاء الذي يتميز بظروف مناخية قاسية.

وبهذه المناسبة، طمأن الوزير ممثلي اللجنة ومن خلالهم أهالي القرية أنه "سيتم التكفل بهذا المشكل بالتعاون مع السلطات المحلية للولاية خاصة وأن شبكة النقل متوفرة.

وأضاف البيان، أن "عطار لم يفوت الفرصة ليذكر "بالاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لربط مناطق الظل بالغاز والكهرباء عبر كل التراب الوطني ".