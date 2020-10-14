نطقت محكمة الشراڨة، اليوم الأربعاء، بأحكامها في قضية زوليخة نشناش المدعوة "مايا" ، حيث أدانتها بعقوبة 12 سنة سجنا نافذة و 7 مليون دج غرامة مالية نافذة مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة، وسحب جوازات سفر ابنتيها.

وأدانت المحكمة التي أصدرت أحكامها هذا الأربعاء كل من الهامل عبد الغني بـ 10 سنوات سجنا و مليون دج غرامة مالية نافذة، والغازي محمد بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما سلطت المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة و مليون دج غرامة مالية في حق زعلان عبد الغني، أما شريفي محمد فتمت إدانته كذلك بـ 10 سنوات سجنا نافذة ومليون دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة انتحال صفة.

وبالنسبة لبن عيشة ميلود تمت إدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دج غرامة مالية

كما أدانت ذات المحكمة يحياوي عمر بعقوبة 10 سنوات سجنا و مليون دج غرامة مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة و تأييد الأمر بالقبض الدولي

ونطقت المحكمة بعقوبة 7 سنوات سجنا ومليون دج غرامة نافذة في حق بلعيد عبد الغني وتمت إدانة بلعاشي فراح بعقوبة 5 سنوات سجنا و ثلاثة ملايين دج غرامة مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية و المنقولة.

أما بلعاشي إيمان فقد أدينت أيضا بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذة و ثلاثة ملايين دج غرامة مالية مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة.

وسلطت المحكمة على بوطالب مصطفى عقوبة 5 سنوات سجنا ومليون دج غرامة وتبرئته من تهمة تبييض الأموال.

كما أدين، بن سمينة بلقاسم، بعقوبة 3 سنوات حبسا ومليون دج غرامة وتبرئته من جنحة تبييض الأموال.

وقوجيل كريم بعقوبة 3 سنوات حبسا ومليون دج غرامة، وعقوبة سنتين حبسا نافذة، وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج في حق شفيع الغازي.