وقع اختيار الجزائر على فيلم "هليوبوليس" للمخرج جعفر قاسم لتمثيل الجزائر في أوسكار 2021 عن فئة "أفضل فيلم أجنبي"، اتخذ هذا القرار بالإجماع من قبل لجنة يرأسها المخرج لخضر حمينة.

وأشادت اللجنة بالعمل، معتبرةً إياه جديراً بتمثيل الجزائر في أكبر مسابقة عالمية، ونقلت وسائل الإعلام عن اللجنة أملها في أن يجد الشريط الدعم من قبل القائمين على صناعة الفن السابع في البلاد، من أجل ترسيم ترشيحه للقائمة القصيرة للأعمال التي ستخوض غمار المسابقة. "

وهليوبوليس" هو أولى التجارب السينمائية من هذا النوع لقاسم بعدما اشتهر بأعماله الكوميدية. تدور الأحداث حول عائلة تقطن مدينة "هليوبوليس"، وهو الاسم القديم لمدينة ڨالمة، وتعيش فترة ما قبل مظاهرات 8 ماي1945، تضم قائمة الأبطال كلّاً من: مراد أوجيت، فوضيل عسول، نصر الدين جودي وعزيز بكروني.