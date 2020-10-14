تفرج وزارة التربية الوطنية عند الساعة 15:00 بعد الزوال عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020.

وسيتم نشر قوائم الناجحين على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات https://bac.onec.dz وكذا عبر فضاء الأولياء بالنسبة للمتمدرسين والقناة السابعة (المعرفة) التلفزيون الجزائري العمومي.

كما يمكن الاطلاع على النتائج "مجانا" عبر الهاتف للمتعاملين الثلاثة "موبيليس" و"أوريدو" و"جيزي" عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز # 567 *.