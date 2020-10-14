أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت في الفترة الممتدة ما بين 7 و13 أكتوبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية.

وحسب البيان ، فقد أوقفت مفارز الجيش 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بكل من تلمسان وو هران وبرج بوعريريج. فيما تم ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، ومخزن ذخيرة مملوء ببرج باجي مختار.

كما قامت مفارز الجيش خلال نفس الفترة، بتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بكل من سكيكدة وجيجل وعين الدفلى.