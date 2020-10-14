أكد النقيب مراد يوسفي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية في تصريح للقناة الأولى، اليوم الأربعاء، على خلفية الحملة التحسيسية حول أخطار الاختناقات بالغاز، "أن هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ برنامج الوقاية والتحسيس من مختلف الأخطار لاسيما المتعلق بأخطار حوادث الاختناق بالغاز، حيث أن حوادث التسمم بالغازات المحترقة، وغيرها تتسبب سنويا في وقوع عدة ضحايا تسجلها مصالح الحماية المدنية".

وأضاف "إذا قمنا بتحاليل إحصائية للسنة الماضية، نفذت وحدات الحماية المدنية 2386 تدخلا، أسفرت عن إسعاف 3178 شخصا واختناق 2342، فيما توفي 145 شخصا وفي هذه السنة ومنذ الفاتح جانفي إلى غاية شهر أوت سجلت الحماية المدنية 1569 تدخل سمح بإسعاف 1139 مختنق بغاز أحادي أكسيد الكربون ووفاة 58 شخصا".

وستنطلق هذه الحملة بداية من اليوم لفائدة جميع فئات المواطنين على المستوى الوطني، وتنظم بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية على غرار مديريات الصحة، مديريات التجارة، مديريات التربية الوطنية، مديريات الشؤون الدينية، مصالح سونلغاز، نفطال والمجتمع المدني وذلك لرفع الحس التوعوي ولتفادي هذه الحوادث أو التقليل من وطأتها والآثار الناجمة عنها.

ودعت المديرية كافة المواطنين والجمعيات للمشاركة في هذا البرنامج التحسيسي من خلال الاقتراب من مصالحها المنتشرة عبر التراب الوطني.