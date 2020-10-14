أبدى رئيس الاتحاد الجزائر لكرة القدم خير الدين زطشي سعادته بالتعادل المحقق لـ"الخضر" أمام منتخب المكسيك والذي كان بمثابة فوز.

وقال زطشي في تصريحات صحفية بعد المواجهة :" هنيئا للخضر بهذا التعادل المهم خصوصا بعد غياب دام 10 أشهر، حققنا فوزا أولا أمام نيجيريا وتعادلا ضد المكسيك بالرغم من أننا لعبنا بعشرة لاعبين وسيطرنا على مجريات الشوط الثاني"، مضيفا: "مستوى المباراة كان جد عاليا، الآن نستطيع القول بأن معسكر النمسا وهولندا كان ناجحا على طول الخط، شكرا للجميع ، في انتظار العودة للجزائر بداية نوفمبر للتحضير لتصفيات أمم إفريقيا.