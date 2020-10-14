أوقفت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران أمس، 16 شخصا يشكلون عصابة أحياء متورطين في قضية تكوين جمعية أشرار، حمل وحيازة أسلحة بيضاء محظورة لاستعمالها في التعدي والمشاجرة والإخلال بالنظام العام وكذا المساس بالسكينة العامة وانتهاك حرمة مسكن فضلا عن التحطيم العمدي لملك الغير.

وتمت العملية بعد نشوب شجار بالأسلحة البيضاء المحظورة بين مجموعة أشرار من معتادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء شرقي وهران حيث قامت مصالح الشرطة العملياتية المختلفة بفض الاشتباك قبل مباشرتها العمل الاستعلاماتي الميداني الذي أسفر عن تحديد هوية كافة المتورطين.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية واستصدار إذن بتفتيش مساكنهم تمت عمليات المداهمة التي أسفرت عن توقيفهم واحدا تلو الآخر مع حجز سيوف وخناجر وبندقية صيد بحري ومقعرات هوائية تستعمل كدروع واقية إضافة إلى شماريخ وكلبين شرسين للترهيب من نوع "روت فايلر".

وتم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيحالون بموجبه أمام العدالة لمتابعتهم بتهم تفكيك شبكة إجرامية متورطة في المشاجرة باستعمال أسلحة البيضاء والإخلال بالنظام العام والمساس بالسكينة العامة وانتهاك حرمة مسكن والتحطيم العمدي لملك الغير.