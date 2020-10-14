أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية فتح أكثر من 30 ألف منصب للعمالة الأجنبية الموسمية وغير الموسمية من خارج الاتحاد الأوروبي من 30 بلدا بينها الجزائر.

وحسب ما تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية، فإن عدد مناصب العمالة الأجنبية في إطار مرسوم التدفق الخاص بالعمل الموسمي وغير الموسمي قد حدد بـ30 ألفا و850، موجه لرعايا 30 بلدا هي الجزائر وألمانيا وبنغلاديش والبوسنة والهرسك الجمهورية الكورية وكوت ديفوار ومصر والسلفادور وأثيوبيا والفلبين وغامبيا وغانا واليابان والهند وكوسوفو ومالي والمغرب وجزر موريس ومولدافيا والجبل الأسود والنيجر ونيجيريا وباكستان وجمهورية مقدونيا الشمالية والسنغال وسريلانكا والسودان وتونس وأوكرانيا.

وحسب المرسوم، فإن المعنيين بالعمالة في إيطاليا يمكنهم التقدم لـ 12 ألفا و850 وظيفة تتعلق بوظائف تابعة (وظائف فرعية في قطاعات عدة)، وغير موسمية أو أعمال مستقلة في قطاعات نقل البضائع والبناء والفندقة السياحية، كما سيتم تخصيص حصة من هذه الفئة للطلبة الذين أكملوا برامج تدريبية في إيطاليا.

ووفق المرسوم، فإنه يمكن إرسال الطلبات ابتداء من 22 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى الـ31 ديسمبر 2020. وأشار المرسوم إلى أن 18 ألف منصب عمل موسمي سيخصص لعمال البلدان السابق ذكرها في قطاعات الفلاحة والسياحة والفنادق، وستخصص حصة منها تقدر بـ6 آلاف وظيفة لعمال قادمين من قائمة البلدان التي سبق ذكرها في إطار التجريب، ويمكن إرسال الطلبات من الساعة 9 صباحا ليوم 27 أكتوبر المقبل.

وستنطلق عملية ملء نماذج الاستمارات لطلب الوظائف اعتبارا من 13 أكتوبر على التاسعة صباحا، من خلال الموقع التالي https: //nullaostalavoro.dlci.interno.it، كما أن الطلبات يمكن تقديمها حتى 31 ديسمبر 2020.