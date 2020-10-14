تمكن أفراد الأمن الحضري بدائرة ذراع بن خدة من وضع حد لمجموعة إجرامية تقف وراء سرقة محل تجاري بذراع بن خدة باستخدام مفاتيح مصطنعة متكونة من 5 عناصر تتراوح أعمارهم بين 25 و 42 سنة ينحدرون من ولايتي بومرداس وتيزي وزو كما تم استرجاع بعض المسروقات التي سلمت لصاحبها .

وحسب بيان لخلية الاتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو فقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو إيداع ثلاثة عناصر من المجموعة هذه الحبس المؤقت و تقديم استدعاء مباشر للعنصرين الآخرين حيث وجه لهم تهمة تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنحة السرقة ، جنحة السرقة المقترفة بظرف التعدد وجنحة إخفاء أشياء مسروقة .

واستنادا لنفس البيان، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتيقزرت من توقيف شخصين يقطنان بتيزي وزو وتيقزرت ضبطت بحوزتهما 95.4 غرام من المخدرات أودعهما قاضي لتحقيق لدى محكمة تيقزرت الحبس المؤقت حيث وجه لهما تهمة حيازة المخدرات بغرض بيعها