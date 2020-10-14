قالت وسائل إعلام مغربية أن الدولي المغربي الأسبق عبد السلام وادو سيشرف على تدريب نادي مولودية وجدة خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة وذلك بداية من الموسم القادم، خصوصا و أن المدرب السابق لمولودية الجزائر لم يتوصل إلى اتفاق نهائي يسمح له بمواصلة مشواره مع الفريق.

موقع " 24 ساعة " المغربي أكد أن المفاوضات رسمية مع عبد السلام وادو الذي سيخوض أول تجربة تدريبية له في مشواره الرياضي وهو الذي قام بفترة إعدادية مع زميله السابق جمال بلماضي على مستوى المنتخب الوطني الجزائري.