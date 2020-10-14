تمكنت عناصر أمن دائرة منصورة التابعة لأمن ولاية تلمسان، من تفكيك شبكة أشرار مختصة في الاعتداء على المواطنين وزرع الرعب في أوساطهم.

وحسب بيان ذات المصالح ، تمت العملية على إثر شجار بين عدة أشخاص باستعمال الأسلحة البيضاء لتتدخل قوات الشرطة من أجل فض الشجار وتوقيفهم

وأضاف البيان أن الأمر يتعلق، بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و22 سنة، حيث تم تحويلهم إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال الإجراءات القانونية وتم إنجاز إجراء قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار بهدف الإعداد لجناية الاعتداء على الأشخاص، حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، خلق جو انعدام الأمن في وسط حي سكني قدم الأطراف بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.