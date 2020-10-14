يمثل، اليوم المقاول الموكلة له مهام إنجاز قنوات الصرف الصحي بحي طريق الرڨاصة بوسط مدينة البيض، الذي وقع فيه انفجار أنبوب الغاز رفقة رئيس بلدية البيض وثلاثة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي ، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوڨطب مسافة 100 كيلومتر عن مقر عاصمة الولاية البيض ،

وهذا عقب حلول لجان وزارية رفيعة المستوى إلى ولاية البيض للتحقيق في ملابسات الفاجعة التي خلفت خمسة قتلى وعدد من الجرحى و كذا خسائر مادية ، وعلى ضوء تسارع الأحداث في القضية تم اقتياد الأطراف المشتبه في علاقتها الإدارية بالحادثة، اليوم حسب مصادر "الخبر" المتطابقة للمثول أمام العدالة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات و جلسات الاستماع .