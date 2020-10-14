تجمع نهار اليوم الأربعاء، عدد من مكتتبي سكنات "كناب إيمو" بفرجيوة، أمام مقر ولاية ميلة، احتجاجا على تأخر أشغال التهيئة، وتجاهل مسؤولي وكالة "كناب إيمو" لهم.

المحتجون يصرون على حضور المدير الجهوي للوكالة إلى ميلة من أجل عقد اجتماع مع مدير السكن والمكتتبين، للتعجيل بإنهاء أشغال التهيئة، وأجراء القرعة لتوزيع السكنات، كما تم على مستوى ولايات أخرى.

وقال المحتجون إن السكنات المقدرة بـ 242 وحدة سكنية، جاهزة منذ مدة، إلا أن التهيئة عرقلت عملية التوزيع، رغم أن المشروع أسند إلى مؤسسة الإنجاز، إلا أن التماطل ميز سير المشروع في غياب كلي لمسؤولي الوكالة كما يؤكد المكتتبون المحتجون.