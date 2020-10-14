أعلن القضاء السويسري اليوم الأربعاء عن إعادة ماقيمته 34 مليون أورو إلى اتحاد الكرة بأمريكا الجنوبية عقب مصادرتها من مسؤولين سابقين متهمين بالفساد في إحدى التحقيقات المتعددة حول الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وذكَّرت النيابة العامة في بيان صحفي بأن رئيس " الكونميبول" حتى عام 2013 البارغوياني نيكولاس ليوز الذي توفي في أوت 2019، والأمين العام السابق للاتحاد القاري لمدة 23 عاما الأرجنتيني إدواردو ديلوكا اتُّهما بـ"الإثراء بطريقة غير قانونية، على حساب الكونميبول".

واتهمت النيابة العامة ليوز وديلوكا بتلقي رشاوي مقابل منح حقوق البث التلفزيوني للمسابقات التي نظمها الكونميبول بينهما كوبا أمريكا وكأس ليبرتادوريس، وهي التهم التي تمت معاقبتهما عليها بالإيقاف مدى الحياة من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.