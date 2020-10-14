وقع اليوم الأربعاء بولاية البليدة حادث انحراف قطار لنقل البضائع على مستوى نفق بوقطيون التابع لبلدية وادي جر(غربا) دون تسجيل أية خسائر بشرية، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن القطار رقم 4055 على الخط الرابط بين الجزائر العاصمة والشلف انحرف صباح اليوم على مستوى النقطة الكيلومترية رقم PK 79.600 وكان محملا بالقمح الصلب، مشيرا إلى تعرض الحمولة للانحراف داخل النفق مما تسبب في إتلاف حاوية كاملة وخروج جزئي لخمس حاويات أخرى عن المسار دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وأضاف ذات المصدر أنه تم مباشرة، اثر هذا التدخل، الشروع في إخراج الحاويات خارج النفق واسترجاع حمولة القمح الصلب، لافتا إلى أن العملية، ما تزال متواصلة.