واصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر منحاه التصاعدي لليوم الثالث على التوالي، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأربعاء.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 185 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 174 إصابة أمس الثلاثاء و153 إصابة أول أمس الإثنين.

وأضاف فورار أن 21 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و21 ولاية لم تسجل أية حالة في حين 6 ولايات سجلت بها أكثر من 10 حالات خلال ال24 ساعة الماضية .

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد أواخر شهر فيفري الماضي إلى 53584 حالة.

كما كشف نفس المتحدث عن تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1827 وفاة.

فيما يخص عدد حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 37603 بعد تسجيل 111 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.

وحسب ذات المسؤول يتواجد 35 مريضا حاليا في العناية المركزة.