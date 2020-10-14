لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح في حادث حريق شب ظهر اليوم الأربعاء بأحد قرى بلدية بورقيقة، جنوبي تيبازة، حسب ما علم من مسؤول الإعلام لدى مصالح الحماية المدنية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية ظهر اليوم بدوار تمار ببلدية بورقيقة لإخماد حريق شب بكوخ حيث لقي شخص في حدود العشرينيات من العمر حتفه في عين المكان، استنادا للملازم أول ميشاليخ محمد.

ونقلت الضحية الثانية، من جنس ذكر، التي أصيبت بجروح وصفت بـ"الخطيرة" من الدرجة الثالثة إلى مستشفى حجوط أين تخضع حاليا للعلاج الضروري, يضيف ذات المصدر.

وتبقى أسباب الحادث وهوية الضحيتين "مجهولة" فيما تجري مصالح الضبطية القضائية تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات الحريق وتحديد هوية الضحيتين، حسب نفس المصدر.