كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن رزنامة العطل للسنة الجامعية 2020-2021.

وحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" فإن العطلة الخاصة بفصل الشتاء ستكون ابتداء من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 مساء إلى يوم السبت 2 جانفي 2021، الثامنة صباحا.

فيما يخص عطلة فصل الربيع فحددت –حسب نفس المصدر- ابتداء من يوم الخميس 11 مارس 2021 مساء إلى يوم السبت 20 مارس، الثامن صباحا، أما العطلة الصيفية فستكون ابتداء من يوم الخميس 15 جويلية مساء إلى يوم السبت 4 سبتمبر، الثامنة صباحا.

وأضافت الوزارة أنه يمكن لمؤسسات التعليم العالي التي عرفت تأخرا في إنجاز الأعباء البيداغوجية والعلمية تمديد السنة الجامعية إلى غاية 31 جويلية 2020.

كما أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تطبق على الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح.