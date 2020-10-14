أعلن وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأربعاء، عن فتح قاعة الصلاة بمسجد الجزائر الأعظم، بالتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وأورد الوزير، اليوم الأربعاء، في تصريح للتلفزيون العمومي، إنه سيتم افتتاح قاعة الصلاة بمسجد الجزائر الأعظم، بالتزامن مع المولد النبوي الشريف أي في 28 أكتوبر الحالي.

وفي ذات السياق، جاء في بيان الوزارة الأولى "قرر رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى، فتح قاعة الصلاة بجامع الجزائر في مرحلة أولى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي سينظم يوم الأربعاء 11ربيع الأول 1442 الـموافق لـ28 أكتوبر 2020".

وذكر المصدر أن افتتاح قاعة الصلاة "سيتزامن مع الاحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر1954، تاريخ اندلاع الثورة، المعبر عن الروابط القوية للشعب الجزائري مع هذه اللحظة التاريخية التي حررته من الاستعمار".

كما لفت إلى أن الوضعية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) وتطورها على الـمستويين العالمي والوطني، تحول دون تدشين جامع الجزائر بحضور الهيئات الدينية من القارات الخمس ومؤسسات وجامعات العالم الإسلامي، وكذا الـمنظمات الدولية الإسلامية والعلماء والـمفكرين، مشيرا إلى أنه وبمجرد تجاوز الجائحة، سيقوم رئيس الجمهورية شخصيا بتدشين جامع الجزائر بحضور ضيوف الجزائر.