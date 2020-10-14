أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الأربعاء هزيمة نابولي بثلاثة أهداف لصفر وخصم نقطة واحدة من رصيده، لانسحابه من المباراة ضد يوفنتوس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري بعد اكتشاف حالتين إيجابيتين بفيروس "كوفيد-19" في صفوفه.

والتزم الفريق الجنوبي بتعليمات السلطات الصحية في منطقة كامبانيا بعدم السفر إلى تورينو في الرابع من أكتوبر والبقاء في الحجر الصحي.

لكن اللجنة التأديبية في الرابطة رأت بأن فريق المدرب جينارو غاتوزو لم يتبع البروتوكول المعتمد لـ"كوفيد-19".

واعتبر القاضي الرياضي في قراره المفصل جدا أنه لم توجد "قوة قاهرة" حالت دون الانتقال لخوض المباراة.

وكان نابولي قد طلب تأجيل المباراة بعد وضع جميع لاعبيه في الحجر الصحي، بناء على تعليمات من السلطات الصحية المحلية، لكن الرابطة قررت الإبقاء على موعد المباراة كما كان مخطط لها.

وبناء على قرار الرابطة ارتقى يوفنتوس إلى المركز الرابع بسبع نقاط فيما تراجع نابولي إلى المركز الثامن بخمس نقاط بعد فوزه بأول مباراتين على أرض الملعب.

وسيكون بإمكان نابولي استئناف القرار إذ كان حذّر سابقا أنه سيتخذ هذه الخطوة فيما لو أتى الحكم مجحفا بحقه.