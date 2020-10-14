وافق الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ توقيعها اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.



ووافقت لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية للاحتلال، الهيئة التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية.



وتأتي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة بعد أقل من شهر على توقيع الاحتلال الصهيوني على اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، تحت الرعاية الأمريكية.